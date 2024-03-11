Чёрный "вулканический" дым окутал Подмосковье из-за мощного пожара на складе Пожар произошёл на складе со стройматериалами в подмосковном Раменском 11 марта, 07:45 Пожар на складе в Раменском. Обложка © VK / Раменское. Жуковский. Люберцы

В подмосковном Раменском загорелся склад, где хранились стройматериалы. Огонь охватил почти 700 квадратных метров. Никто не пострадал, причины устанавливаются. Судя по видео очевидцев, город и его окрестности окутал чёрный дым, похожий на последствия извержения вулкана.

Пожар на складе в Раменском. Видео © Telegram / МЧС России

Пожар на складе в Раменском. Фото © Telegram / МЧС России

"В посёлке Родники огонь охватил склад со стройматериалами. Площадь пожара — 700 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет", — уточнили в МЧС России.

Пожар на складе в Раменском. Видео © VK / Раменское. Жуковский. Люберцы / onedrivefamily

Пожарные продолжают работать на месте ЧП. В Сети также появились кадры, снятые очевидцами. На них видно, что близлежащие посёлки заволокло плотным чёрным дымом. Местные жители жалуются на запах гари.

Ранее сообщалось, что семья с шестилетним ребёнком погибла в результате страшного пожара в двухэтажном доме в московском посёлке Новофёдоровское. Тело отца обнаружили при разборе завалов после тушения, уже потом нашли ещё двух погибших.

Авторы Татьяна Миссуми