На Северных Курилах ожидается метель с ураганным ветром

Несмотря на то что во многих регионах России наступает весна, обывателям Курильских островов повезло чуть меньше. В отличие от Москвы, на Северных Курилах ожидают сильную метель с ураганным ветром. Об этом сообщили в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В Северо-Курильском районе ожидаются сильные осадки, метель, ветер до 20 м/с, местами с порывами до 35 м/с", — рассказали синоптики ТАСС.

По информации метеорологов, за 12 часов прогнозируется выпадение 20 мм и более осадков, ожидается плохая видимость 500 м и менее. Более того, выпадут сильные осадки в виде снега. Агентство по делам ГО, ЧС и ПБ Сахалинской области взяли во внимание прогнозы синоптиков. Однако сейчас дела на островах обстоят не так плохо: идёт снег, ветер 9 м/с, дневная температура воздуха — минус 6 градусов.