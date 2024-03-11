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Азаров: Украина уже давно банкрот

Экс-премьер Азаров назвал Украину банкротом из-за её полной неплатёжеспособности

11 марта, 09:15
Украина давно является банкротом. Обложка © freepik

Украина давно является банкротом. Обложка © freepik

Украина давно оказалась в стадии банкротства, но дефолт просто не объявляется публично. Таким мнением поделился бывший украинский премьер-министр Николай Азаров, комментируя тот факт, что S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг страны до преддефолтного.

"Украина является полностью неплатёжеспособной. Но рейтинг, соответствующий дефолту, международные агентства не рискуют ей присваивать. Хотя Украина уже давно банкрот", написал он в телеграм-канале.

Азаров напомнил, что очередная реструктуризация внешних долгов Украины "практически неизбежна", а в наступившем году Киев должен выплатить 4,5 миллиарда долларов по облигациям.

Госдолг Украины на душу населения с 2014 года вырос в четыре раза
Госдолг Украины на душу населения с 2014 года вырос в четыре раза

Ранее международное агентство S&P Global Ratings уменьшило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до преддефолтного. Таким образом, показатель снизился с CCC до CC.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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