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10 марта, 16:13

Кредитный рейтинг Украины упал до СС

S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с CCC до CC

Международное агентство S&P Global Ratings уменьшило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до преддефолтного. Таким образом, показатель снизился с CCC до CC.

"Негативный прогноз по долгосрочному рейтингу в иностранной валюте отражает риски для обслуживания коммерческого долга Украины, учитывая план кабмина по реструктуризации долга", — приводит мнение аналитиков Bloomberg.

Как сообщает агентство, новая реструктуризация внешних долгов Незалежной неизбежна. В 2024 году Киеву придётся выплатить 4,5 миллиарда долларов по облигациям.

В шкале кредитного рейтинга международных агентств используются буквенные обозначения: ААА, АА, А — высокий уровень кредитоспособности; ВВВ, ВВ, В — ниже среднего; CCC, CC, С — очень низкий (преддефолтное состояние эмитента); D — заёмщик не выполнил обязательства или находится в состоянии дефолта. Агентства также используют расширенную буквенную шкалу, например АА+, АА, АА-, чтобы точнее определять кредитный рейтинг.

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Ранее Life.ru писал, что Госдолг Украины на душу населения с 2014 года вырос в четыре раза. В Киеве планируют погасить государственный долг за счёт конфискованных российских активов.

Обложка ©

Unsplash / Viacheslav Bublyk

Никита Осипов
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