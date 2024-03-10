Кредитный рейтинг Украины упал до СС

Международное агентство S&P Global Ratings уменьшило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до преддефолтного. Таким образом, показатель снизился с CCC до CC.

"Негативный прогноз по долгосрочному рейтингу в иностранной валюте отражает риски для обслуживания коммерческого долга Украины, учитывая план кабмина по реструктуризации долга", — приводит мнение аналитиков Bloomberg.

Как сообщает агентство, новая реструктуризация внешних долгов Незалежной неизбежна. В 2024 году Киеву придётся выплатить 4,5 миллиарда долларов по облигациям.