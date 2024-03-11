В Башкирии депутата без ног попросили выйти из машины, чтобы протереть госномер

Оператор в уфимском аэропорту заставил башкирского депутата без ног Ирека Зарипова выйти из машины и протереть госномер на машине, который якобы не было видно. Об этом сообщает SHOT.

Башкирского депутата без ног заставили выйти из машины, чтобы протереть номера в аэропорту Уфы. Видео © t.me / SHOT

По словам депутата Курултая Республики Башкортостан и четырёхкратного чемпиона зимних Паралимпийских игр, он ездил в командировку в Москву и оставил машину на парковке аэропорта. По возвращении домой Зарипов хотел забрать авто, но карточка на выезд не сработала, хотя освещение было хорошее и были видны номера. При этом оператор отказался выпускать его и потребовал отъехать в сторону, чтобы протереть их.

В ответ паралимпиец объяснил, что ему будет достаточно проблематично это сделать из-за коляски, однако оператор был непреклонен. В итоге Зарипову пришлось выйти из авто и продиктовать номера, после чего его всё-таки выпустили с парковки аэропорта.

"Вытащить коляску — процедура долгая. Пока собрали, пересели, разобрали. Неужели мы должны всем доказывать, что мы инвалиды? Если не уверен — убедись. Можно было и по номеру сверить, не выходя из авто", — прокомментировал он ситуацию.