Кремлю не хватило подробностей от Орбана по мирному плану Трампа для Украины
Песков: Кремль ознакомился с высказываниями Орбана после встречи с Трампом
Премьер Венгрии Виктор Орбан и экс-президент США Дональд Трамп. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Orbán Viktor
Кремль ознакомился с высказываниями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о мирном плане экс-президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, но заметил, что детали политики не разглашали.
"Да, мы видели. Но нам нечего сказать, потому что там никаких деталей не приводится. Непонятно, что это может быть за план. Поэтому что-то конкретное сказать сейчас не представляется возможным", — пояснил представитель Кремля.
Напомним, Орбан навестил Трампа в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. После этого премьер-министр Венгрии опубликовал в социальных сетях совместную с миллиардером фотографию и попросил предпринимателя "сделать Америку снова великой".