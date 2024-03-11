Кремлю не хватило подробностей от Орбана по мирному плану Трампа для Украины

Кремль ознакомился с высказываниями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о мирном плане экс-президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, но заметил, что детали политики не разглашали.

"Да, мы видели. Но нам нечего сказать, потому что там никаких деталей не приводится. Непонятно, что это может быть за план. Поэтому что-то конкретное сказать сейчас не представляется возможным", — пояснил представитель Кремля.