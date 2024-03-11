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Премьера фильма "Позывной "Пассажир" состоялась на выставке "Россия"

11 марта, 09:55
На Международной выставке-форуме "Россия" состоялась премьера фильма "Позывной "Пассажир". Видео © Выставка "Россия"

На Международной выставке-форуме "Россия" состоялась премьера фильма "Позывной "Пассажир". Видео © Выставка "Россия"

На Международной выставке-форуме "Россия" состоялась премьера фильма "Позывной "Пассажир" с участием актёров и съёмочной группы, в основе картины — роман Александра Проханова "Убийство городов". Об этом рассказали организаторы мероприятия.

На Международной выставке-форуме "Россия" состоялась премьера фильма "Позывной "Пассажир". Видео © Выставка "Россия"

Фильм снят кинокомпанией "Альянс" при поддержке Фонда кино. Режиссёром и сценаристом выступил Илья Казанков. Продюсеры проекта — Максим Королёв и Ольга Журавлёва. Исполнители главных ролей: Антон Шагин, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Надежда Маркина.

По словам Максима Королёва, часть продюсерской прибыли от проката ленты в кинотеатрах будет направлена бойцам, находящимся в зоне спецоперации. Он добавил, что фильм получился очень актуальным, затрагивающим тему духовных ценностей и любви к Родине.

"Это фильм о человеческих отношениях. Он учит любить Родину, русскую женщину, которая полюбила героя не потому, что он ездит на крутой машине или много зарабатывает, а потому, что он мужчина с нормальными человеческими качествами, за которым можно идти и с которым можно создавать семью", — отметил актёр Антон Шагин.

Сам Александр Проханов назвал фильм произведением искусства, в создании которого участвовали прекрасные актёры и замечательный режиссёр. Он подчеркнул, что этот фильм поможет России победить в спецоперации, так как замышлялся проект как "оружие", бьющее точно в цель и достигающее человеческих сердец.

"Замысел, который прослеживается в книге, остался и в фильме. Это был один из важных элементов в работе. Очень бы хотелось, чтобы картина поразила зрителя", — добавил режиссёр Илья Казанков.

Картину выпускает в российский прокат 14 марта 2024 года "Атмосфера кино" в партнёрстве с телеканалом "Россия". Действие разворачивается в 2015 году. Молодой писатель Николай Рябинин живёт в столице, проводит вечера в модных заведениях и не особо интересуется повесткой дня, пока не узнаёт от родителей, что его брат, с которым он давно рассорился, пропал без вести в Донбассе. Николай отправляется на поиски, не подозревая, что эта миссия навсегда изменит его жизнь.

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Как сообщалось, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что для российского кинематографа, сделавшего качественный рывок вперёд за последние полтора десятилетия, настал важный момент — пора начинать снимать фильмы о специальной военной операции на Украине, прославляя подвиги защитников России.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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