Премьера фильма "Позывной "Пассажир" состоялась на выставке "Россия" 11 марта, 09:55 На Международной выставке-форуме "Россия" состоялась премьера фильма "Позывной "Пассажир". Видео © Выставка "Россия"

На Международной выставке-форуме "Россия" состоялась премьера фильма "Позывной "Пассажир" с участием актёров и съёмочной группы, в основе картины — роман Александра Проханова "Убийство городов". Об этом рассказали организаторы мероприятия.

На Международной выставке-форуме "Россия" состоялась премьера фильма "Позывной "Пассажир". Видео © Выставка "Россия"

Фильм снят кинокомпанией "Альянс" при поддержке Фонда кино. Режиссёром и сценаристом выступил Илья Казанков. Продюсеры проекта — Максим Королёв и Ольга Журавлёва. Исполнители главных ролей: Антон Шагин, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Надежда Маркина.

По словам Максима Королёва, часть продюсерской прибыли от проката ленты в кинотеатрах будет направлена бойцам, находящимся в зоне спецоперации. Он добавил, что фильм получился очень актуальным, затрагивающим тему духовных ценностей и любви к Родине.

"Это фильм о человеческих отношениях. Он учит любить Родину, русскую женщину, которая полюбила героя не потому, что он ездит на крутой машине или много зарабатывает, а потому, что он мужчина с нормальными человеческими качествами, за которым можно идти и с которым можно создавать семью", — отметил актёр Антон Шагин.

Сам Александр Проханов назвал фильм произведением искусства, в создании которого участвовали прекрасные актёры и замечательный режиссёр. Он подчеркнул, что этот фильм поможет России победить в спецоперации, так как замышлялся проект как "оружие", бьющее точно в цель и достигающее человеческих сердец.

"Замысел, который прослеживается в книге, остался и в фильме. Это был один из важных элементов в работе. Очень бы хотелось, чтобы картина поразила зрителя", — добавил режиссёр Илья Казанков.

Картину выпускает в российский прокат 14 марта 2024 года "Атмосфера кино" в партнёрстве с телеканалом "Россия". Действие разворачивается в 2015 году. Молодой писатель Николай Рябинин живёт в столице, проводит вечера в модных заведениях и не особо интересуется повесткой дня, пока не узнаёт от родителей, что его брат, с которым он давно рассорился, пропал без вести в Донбассе. Николай отправляется на поиски, не подозревая, что эта миссия навсегда изменит его жизнь.

Как сообщалось, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что для российского кинематографа, сделавшего качественный рывок вперёд за последние полтора десятилетия, настал важный момент — пора начинать снимать фильмы о специальной военной операции на Украине, прославляя подвиги защитников России.

Авторы Татьяна Миссуми