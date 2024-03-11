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11 марта, 09:41

Песков переадресовал в Минобороны вопрос об участившихся попытках атак дронов ВСУ

Атаки киевского режима с помощью беспилотников действительно участились, однако российские военные и средства противовоздушной обороны работают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о повышенной активности украинских дронов.

"Да, действительно, повышенная активность. Работают наши средства ПВО, наши военные. С точки зрения военной обстановки в контексте продолжения СВО такие вопросы нужно адресовать всё-таки в Минобороны", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

Беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью
Беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью

Напомним, ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 11 марта ПВО сбила шесть украинских БПЛА над Брянской и Орловской областями. Как рассказали в Минобороны, беспилотники были самолётного типа. Брянский губернатор Александр Богомаз уже отреагировал на случившееся и уточнил, что их поразили над Клинцовским и Почепским районами региона.

Обложка ©

Shutterstock / Maria Taran

Александр Юнашев
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