Песков переадресовал в Минобороны вопрос об участившихся попытках атак дронов ВСУ
Атаки киевского режима с помощью беспилотников действительно участились, однако российские военные и средства противовоздушной обороны работают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о повышенной активности украинских дронов.
"Да, действительно, повышенная активность. Работают наши средства ПВО, наши военные. С точки зрения военной обстановки в контексте продолжения СВО такие вопросы нужно адресовать всё-таки в Минобороны", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 11 марта ПВО сбила шесть украинских БПЛА над Брянской и Орловской областями. Как рассказали в Минобороны, беспилотники были самолётного типа. Брянский губернатор Александр Богомаз уже отреагировал на случившееся и уточнил, что их поразили над Клинцовским и Почепским районами региона.
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