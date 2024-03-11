Песков переадресовал в Минобороны вопрос об участившихся попытках атак дронов ВСУ

Атаки киевского режима с помощью беспилотников действительно участились, однако российские военные и средства противовоздушной обороны работают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о повышенной активности украинских дронов.

"Да, действительно, повышенная активность. Работают наши средства ПВО, наши военные. С точки зрения военной обстановки в контексте продолжения СВО такие вопросы нужно адресовать всё-таки в Минобороны", — сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.