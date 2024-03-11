Беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью
Беспилотник ВСУ уничтожен над территорией Белгородской области утром 11 марта, информирует Министерство обороны России. О повреждениях на земле ничего не сообщается.
"Около 10:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о налёте трёх украинских дронов-камикадзе на посёлок Горьковский Грайворонского городского округа. По словам главы региона, два БПЛА были сбиты в воздухе, а один влетел в частный жилой дом. Также под ударом ВСУ оказался белгородский посёлок Поляна. Кроме того, утром 10 марта два украинских дрона упали и взорвались в городе Строитель Белгородской области.
Shutterstock / Anelo