Беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью

Беспилотник ВСУ уничтожен над территорией Белгородской области утром 11 марта, информирует Министерство обороны России. О повреждениях на земле ничего не сообщается.

"Около 10:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области", — уточнили в ведомстве.