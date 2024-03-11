Песков не стал комментировать "рассуждалки" о плане США на случай ядерного удара России

Заявления о планировавшемся Россией ядерном ударе по Украине являются "рассуждалками" западных СМИ и недостойны комментариев. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов дать комментарии по поводу публикаций CNN о том, что США в конце 2022 года якобы готовились к нанесению ядерного удара России по Украине и даже составили план на этот случай.

"Это из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах. Я не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях", — подчеркнул Песков.