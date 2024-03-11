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11 марта, 10:10

Песков не стал комментировать "рассуждалки" о плане США на случай ядерного удара России

Песков: Заявления о ядерном ударе РФ по Украине недостойны комментариев

Заявления о планировавшемся Россией ядерном ударе по Украине являются "рассуждалками" западных СМИ и недостойны комментариев. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов дать комментарии по поводу публикаций CNN о том, что США в конце 2022 года якобы готовились к нанесению ядерного удара России по Украине и даже составили план на этот случай.

"Это из разряда рассуждалок, которые публикуются в разных газетах. Я не думаю, что это нуждается в каких-то комментариях", — подчеркнул Песков.

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При этом ранее представитель Кремля говорил, что ядерная война является самым последним средством в арсенале противоборствующих стран и люди должны её бояться на уровне инстинкта самосохранения. Он подчеркнул, что Россия применит ядерное оружие, только если что-то будет угрожать её существованию. Во всех других вариантах говорить об этом он считает безответственным.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Бедняков Павел

Владимир Озеров
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