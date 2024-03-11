Украинские военные разрабатывают план свержения Зеленского в секретном чате в Telegram
РИА "Новости": Бойцы элитных подразделений ВСУ обсуждают свержение Зеленского
Очередной план по свержению Владимира Зеленского зреет в украинской армии. На этот раз в заговоре участвуют бойцы и командиры элитных подразделений ВСУ, выяснило РИА "Новости".
Среди тех, кто готов открыто выступить против Зеленского, морская пехота, спецназ, разведка и даже представители националистических батальонов.
"Это высококвалифицированные специалисты, которые явно недовольны сменой командования. Они всерьёз обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", — поделился собеседник издания, получивший доступ к закрытому телеграм-каналу, в котором участники обсуждают детали готовящегося мятежа.
О том, что вероятность восстания ВСУ против президента Украины Владимира Зеленского реальна, Life.ru подробно писал и ранее. Западная пропаганда с лёгкостью представит всё так, словно Зеленский сам заслужил трагический финал своей карьеры: сперва контрнаступление ВСУ при нём обернулось катастрофой, а потом и военных он настроил против себя так, что они устроили мятеж.
Сайт президента Украины