Очередной план по свержению Владимира Зеленского зреет в украинской армии. На этот раз в заговоре участвуют бойцы и командиры элитных подразделений ВСУ, выяснило РИА "Новости".

О том, что вероятность восстания ВСУ против президента Украины Владимира Зеленского реальна, Life.ru подробно писал и ранее. Западная пропаганда с лёгкостью представит всё так, словно Зеленский сам заслужил трагический финал своей карьеры: сперва контрнаступление ВСУ при нём обернулось катастрофой, а потом и военных он настроил против себя так, что они устроили мятеж.