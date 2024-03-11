Москвичам пообещали основательное потепление

Обыватели Москвы, должно быть, ждали этого события долго. Москва на этой неделе заиграет новыми красками. Весна основательно взялась за дело, говорит синоптик Александр Шувалов.

"Я вас не буду пугать похолоданием. Нас ждёт основательное потепление, не мимолётное такое — шаг вперёд, два шага назад, а основательное. Весна возьмётся за дело. Сегодня самая холодная ночь была, больше такая погода не повторится", — порадовал москвичей эксперт в диалоге с телеканалом "360".

Также синоптик рассказал, что в ночное время суток может сохраниться небольшой минус, однако днём будет тепло. Более того, по словам Шувалова, до четверга включительно воздух прогреется до +4...+5 градусов, а в пятницу, субботу и воскресенье ожидается +6...+7 градусов тепла. К концу недели вероятность осадков увеличится, и в выходные может пройти слабый дождь.