Аплодирующий пёс Месси из "Анатомии падения" стал звездой премии "Оскар"

Собака по кличке Месси, сыгравшая в фильме "Анатомия падения", покорила сердца миллионов зрителей на премии "Оскар". Когда на 96-й церемонии вручения статуэтки Роберта Дауни – младшего назвали победителем в категории "Лучший актёр второго плана" за роль в фильме "Оппенгеймер", лапы пса сложились так, как будто он захлопал вместе с сидящими в зале. Момент трансляции завирусился в Сети.

Аплодирующий на "Оскаре" пёс Месси. Видео © X / SpencerAlthouse

Необычное заметили фотографы и видеооператоры, которые работали на шоу. Они сразу же навели камеры на пёселя, чтобы запечатлеть это. При этом в Сети предположили, что он не мог самостоятельно аплодировать. По мнению пользователей, собаке кто-то помог и в этот момент держал его лапы.