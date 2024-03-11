Аплодирующий пёс Месси из "Анатомии падения" стал звездой премии "Оскар"
Пёс Месси. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / theacademy
Собака по кличке Месси, сыгравшая в фильме "Анатомия падения", покорила сердца миллионов зрителей на премии "Оскар". Когда на 96-й церемонии вручения статуэтки Роберта Дауни – младшего назвали победителем в категории "Лучший актёр второго плана" за роль в фильме "Оппенгеймер", лапы пса сложились так, как будто он захлопал вместе с сидящими в зале. Момент трансляции завирусился в Сети.
Аплодирующий на "Оскаре" пёс Месси. Видео © X / SpencerAlthouse
Необычное заметили фотографы и видеооператоры, которые работали на шоу. Они сразу же навели камеры на пёселя, чтобы запечатлеть это. При этом в Сети предположили, что он не мог самостоятельно аплодировать. По мнению пользователей, собаке кто-то помог и в этот момент держал его лапы.
А ранее Life.ru сообщал о другом эпизоде с премии "Оскар", который также взбудоражил пользователей Сети. Американский актёр и рестлер Джон Сина вышел на сцену голым, чтобы объявить победителей в номинации "Лучший дизайн костюмов". В этот момент на артисте были лишь одни сандали.