Звезда "Уральских пельменей" с бутылкой в руках устроил разборки с подростками из-за девушки

В Екатеринбурге звезда "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов устроил конфликт с подростками, которые якобы оскорбили одну из девушек, отдыхавшую вместе с кавээнщиком. Об этом сообщает SHOT.

Участник "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов устроил дебош в метро. Видео © t.me / SHOT

58-летний шоумен проводил время в компании девушек в местном ночном клубе Bla Bla Bar в ночь на 10 марта. После этого вся компания пошла гулять по городу, прихватив с собой бутылку алкоголя. Далее, по словам приятеля Соколова, к ним пристали подростки, которые захотели заснять "отдых" телезвезды и оскорбили одну из девушек. Конфликт продолжился в переходе метро.

На кадрах Соколов с бутылкой в руке угрожающе подходит к молодым людям, которые просят дать им уйти. Последние заявили, что всё было не так и это кавээнщик первым проявил агрессию и ударил одного из них.