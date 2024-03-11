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11 марта, 10:41

Звезда "Уральских пельменей" с бутылкой в руках устроил разборки с подростками из-за девушки

Участник "Уральских пельменей" Соколов сцепился с подростками в Екатеринбурге

Участник "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов устроил дебош в метро Екатеринбурга. Видео © t.me / SHOT

Участник "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов устроил дебош в метро Екатеринбурга. Видео © t.me / SHOT

В Екатеринбурге звезда "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов устроил конфликт с подростками, которые якобы оскорбили одну из девушек, отдыхавшую вместе с кавээнщиком. Об этом сообщает SHOT.

Участник "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов устроил дебош в метро. Видео © t.me / SHOT

58-летний шоумен проводил время в компании девушек в местном ночном клубе Bla Bla Bar в ночь на 10 марта. После этого вся компания пошла гулять по городу, прихватив с собой бутылку алкоголя. Далее, по словам приятеля Соколова, к ним пристали подростки, которые захотели заснять "отдых" телезвезды и оскорбили одну из девушек. Конфликт продолжился в переходе метро.

На кадрах Соколов с бутылкой в руке угрожающе подходит к молодым людям, которые просят дать им уйти. Последние заявили, что всё было не так и это кавээнщик первым проявил агрессию и ударил одного из них.

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Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские сорвали концерт андеграундного исполнителя и блогера Геннадия Чернецова, более известного как Пророк Санбой. Выступление 55-летнего музыканта проходило в Action Club, куда и нагрянула полиция.

Татьяна Миссуми
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