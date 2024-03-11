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11 марта, 11:02

Столтенберг заверил в отсутствии планов раздать ядерное оружие новым членам НАТО

Столтенберг: У НАТО нет планов увеличить число стран, размещающих ядерное оружие

У НАТО нет намерений увеличивать количество членов альянса, размещающих ядерное оружие на своей территории. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"У нас нет планов увеличить (количество. — Прим. Life.ru) стран НАТО, которые размещают ядерное оружие",  сказал он на пресс-конференции в Брюсселе перед церемонией поднятия флага Швеции в штаб-квартире организации в честь присоединения государства к блоку.

Песков: Россия давно знает о присутствии на Украине людей, связанных с НАТО
Песков: Россия давно знает о присутствии на Украине людей, связанных с НАТО

Ранее бывший сотрудник ЦРУ заявил, что в случае, если НАТО предпримет попытку ввести войска на территорию Украины, Российская армия может нанести удары по базам альянса в Польше и Румынии. По его словам, Лондон и Париж уже находятся на пороге того, чтобы отправить своих бойцов в зону украинского конфликта.

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ТАСС / EPA / RONALD WITTEK

Юрий Лысенко
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