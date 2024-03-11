Столтенберг заверил в отсутствии планов раздать ядерное оружие новым членам НАТО

У НАТО нет намерений увеличивать количество членов альянса, размещающих ядерное оружие на своей территории. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"У нас нет планов увеличить (количество. — Прим. Life.ru) стран НАТО, которые размещают ядерное оружие", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе перед церемонией поднятия флага Швеции в штаб-квартире организации в честь присоединения государства к блоку.