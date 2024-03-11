Российским спецслужбам уже давно известно о том, что на Украине присутствуют люди, имеющие прямые связи с НАТО. Об этом журналистам во время брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что у наших соответствующих служб уже давно была информация, что так или иначе люди, которые называют себя советниками и так далее, люди, которые имеют прямое отношение к НАТО, действительно находятся на территории Украины", — объяснил он.