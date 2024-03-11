Песков: Россия давно знает о присутствии на Украине людей, связанных с НАТО
Российским спецслужбам уже давно известно о том, что на Украине присутствуют люди, имеющие прямые связи с НАТО. Об этом журналистам во время брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что у наших соответствующих служб уже давно была информация, что так или иначе люди, которые называют себя советниками и так далее, люди, которые имеют прямое отношение к НАТО, действительно находятся на территории Украины", — объяснил он.
Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский подтвердил, что часть стран блока НАТО уже послала своих военнослужащих в Незалежную. Он не стал говорить, какие задачи они выполняют и каких целей добиваются отправившие их страны. До этого глава дипломатии Польши высказал мнение о том, что сама перспектива присутствия контингента альянса на Украине не является чем-то невозможным, несмотря на заявления польского премьер-министра Дональда Туска о том, что Варшавой не рассматривается отправка войск через восточную границу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после заявлений Сикорского предложила участникам НАТО перестать скрывать факт отправки военного контингента в зону спецоперации.
ТАСС / Сергей Бобылев