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11 марта, 09:45

Песков: Россия давно знает о присутствии на Украине людей, связанных с НАТО

Российским спецслужбам уже давно известно о том, что на Украине присутствуют люди, имеющие прямые связи с НАТО. Об этом журналистам во время брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что у наших соответствующих служб уже давно была информация, что так или иначе люди, которые называют себя советниками и так далее, люди, которые имеют прямое отношение к НАТО, действительно находятся на территории Украины", объяснил он.

Захарова объяснила нежелание НАТО принимать Украину в альянс
Захарова объяснила нежелание НАТО принимать Украину в альянс

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский подтвердил, что часть стран блока НАТО уже послала своих военнослужащих в Незалежную. Он не стал говорить, какие задачи они выполняют и каких целей добиваются отправившие их страны. До этого глава дипломатии Польши высказал мнение о том, что сама перспектива присутствия контингента альянса на Украине не является чем-то невозможным, несмотря на заявления польского премьер-министра Дональда Туска о том, что Варшавой не рассматривается отправка войск через восточную границу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после заявлений Сикорского предложила участникам НАТО перестать скрывать факт отправки военного контингента в зону спецоперации.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев
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