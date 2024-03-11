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11 марта, 11:45

Губернатор Подмосковья Воробьёв объявил о начале "Недели добрых дел" в школах

Глава Московской области Андрей Воробьёв объявил о начале акции "Неделя добрых дел" во всех школах региона. За неделю учащиеся объединятся, чтобы помочь участникам спецоперации и не только. Вместе с родителями ребята будут заниматься плетением маскировочных сетей, декорировать печенье для пенсионеров и на передовую и писать открытки бойцам.

"В 2022 году наши школьники выступили с инициативой. И с тех пор успешно реализуется программа "Доброе дело" — это очень важная вовлечённость, связанная с заботой, участием и детей, и взрослых. Часто во всём, что сегодня нуждается в поддержке СВО, принимают участие и люди старшего поколения", — отметил Воробьёв на заседании Правительства Подмосковья, его слова приводит телеканал "360".

Акция пройдёт с 11 по 15 марта и поможет объединить поколения, потому что кроме школьников в проекте примут участие пенсионеры клуба "Активное долголетие". Они будут творить добро вместе с молодёжью.

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А ранее Life.ru рассказывал, что волонтёрами культуры стали уже полмиллиона россиян. За последние два года они приняли участие в сохранении около 20 тысяч памятников. Причём интересуются этой сферой и молодые россияне. Например, в проекте "Культура для школьников" участвуют сотни тысяч детей. А в прошлом году более 300 тысяч ребят присоединились к акциям "Крымские истории" и "Расул Гамзатов глазами детей".

Обложка ©

ТАСС / Гердо Владимир

Александра Мышляева
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