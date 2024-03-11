Звезду "Уральских пельменей" засняли в клубе во время утех с девушками перед разборками в метро Звезда "Уральских пельменей" Соколов отдыхал в баре до дебоша в метро на Урале 11 марта, 11:25 Дмитрий Соколов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Появились кадры ночного отдыха звезды "Уральских пельменей" Дмитрия Соколова в ночном клубе Bla bla bar в Екатеринбурге, после чего он якобы ударил одного из подростков в переходе метро. Видео публикует SHOT.

Дмитрий Соколов отдыхает в ночном заведении в Екатеринбурге. Видео © t.me / SHOT

Судя по кадрам из бара, Соколов и его знакомый общаются возле барной стойки, а также танцуют с тремя девушками, никакого дебоша в заведении нет. И лишь через несколько часов телезвезду снимут на телефон подростки в переходе метро и обвинят в агрессии. Там Соколов появится уже с бутылкой алкоголя и поведёт себя угрожающе.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге звезда "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов устроил конфликт с подростками в переходе метро, которые якобы оскорбили одну из девушек, отдыхавших вместе с кавээнщиком. По словам молодых людей, шоумен вёл себя агрессивно и даже ударил одного из них. Друг Соколова считает, что подростки провоцировали их и снимали реакцию на телефон, но драки не было.

Авторы Татьяна Миссуми