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11 марта, 11:21

Стало известно, сколько украинских беспилотников превратились в пепел с начала СВО

Минобороны РФ: С начала проведения СВО уничтожено более 15 тыс. украинских БПЛА

Фото © Lev radin / Shutterstock.com / FOTODOME

Фото © Lev radin / Shutterstock.com / FOTODOME

Более 15 тысяч беспилотников уничтожили российские военные с начала проведения специальной военной операции. Такие данные озвучили журналистам в понедельник, 15 марта, в пресс-службе Минобороны страны.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолётов, 267 вертолётов, 15 080 беспилотных летательных аппаратов", — перечислили в военном ведомстве.

В министерстве добавили, что лишь за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны сбили 10 снарядов от HIMARS, а также уничтожили 95 украинских беспилотников.

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Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 11 марта ПВО сбила шесть украинских БПЛА над Брянской и Орловской областями. Как рассказали в Минобороны, беспилотники были самолётного типа. Брянский губернатор Александр Богомаз уже отреагировал на случившееся и уточнил, что их поразили над Клинцовским и Почепским районами региона.

Марина Калегина
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