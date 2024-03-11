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11 марта, 12:07

АТОР: Часть рейсов из РФ в Египет будут временно летать с техпосадкой в Анталье

Часть прямых рейсов авиакомпании Air Cairo из России в Египет временно заменили на перелёты через турецкую Анталью по техническим причинам. Об этом говорится в публикации Ассоциации туристических операторов России (АТОР).

"Несколько прямых рейсов Air Cairo в Египет, на которых летят туристы Pegas Touristik и Coral Travel, временно заменены на перелёты через Анталью по техническим причинам. Техпосадка занимает порядка часа, пассажиры из самолёта не выходят, турагентства и туристы проинформированы",сообщила пресс-служба АТОР.

В ассоциации также отметили, что недавно в СМИ появились публикации о массовых пересадках туристов с прямых рейсов в Шарм-эш-Шейх на стыковочные в Анталье. Предоставленная туроператорами информация опровергает эти заявления. Как пишет ТАСС со ссылкой на Pegas Touiristik, системных изменений программы полётов в Египет не планируется.

Перелёты на бортах турецкой компании Southwind будут выполняться до тех пор, пока египетский перевозчик не устранит проблемы со своей стороны. При этом и обратно пассажиров будут перевозить аналогичным образом — с технической посадкой в Анталье.

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А ранее вице-президент АТОР рассказывал о том, что стоимость путёвок в Турцию может вырасти. Причина тому — давление западных санкций на те банки, которые не прекратили сотрудничать с российским бизнесом. Платежи из РФ в настоящее время проводятся через третьи страны, которые юридически и считаются плательщиками. На Западе подобные операции отслеживают, а причастные компании вносят в санкционные списки, из-за чего приходится постоянно менять посредников.

Обложка ©

Shutterstock / EvrenKalinbacak

Юрий Лысенко
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