АТОР: Часть рейсов из РФ в Египет будут временно летать с техпосадкой в Анталье

Часть прямых рейсов авиакомпании Air Cairo из России в Египет временно заменили на перелёты через турецкую Анталью по техническим причинам. Об этом говорится в публикации Ассоциации туристических операторов России (АТОР).

"Несколько прямых рейсов Air Cairo в Египет, на которых летят туристы Pegas Touristik и Coral Travel, временно заменены на перелёты через Анталью по техническим причинам. Техпосадка занимает порядка часа, пассажиры из самолёта не выходят, турагентства и туристы проинформированы", — сообщила пресс-служба АТОР.

В ассоциации также отметили, что недавно в СМИ появились публикации о массовых пересадках туристов с прямых рейсов в Шарм-эш-Шейх на стыковочные в Анталье. Предоставленная туроператорами информация опровергает эти заявления. Как пишет ТАСС со ссылкой на Pegas Touiristik, системных изменений программы полётов в Египет не планируется.

Перелёты на бортах турецкой компании Southwind будут выполняться до тех пор, пока египетский перевозчик не устранит проблемы со своей стороны. При этом и обратно пассажиров будут перевозить аналогичным образом — с технической посадкой в Анталье.