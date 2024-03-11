В Польше требуют срочно принять меры из-за "разобранного состояния" европейских армий

Властям Польши следует начать прилагать усилия для запуска восстановления боеспособности вооружённых сил (ВС) страны, которые находятся в упадке, как и армии других европейских государств. Об этом заявил бывший командующий сухопутными силами ВС республики генерал Вальдемар Скшипчак в интервью агентству PAP.

"Восстановление армии имеет решающее значение, поскольку сейчас нет техники и армия находится в разобранном состоянии, как и все европейские армии", — сказал генерал.

По его словам, осталось не так много времени, чтобы уровень боевой подготовки польских солдат был достаточно высоким и армия могла дать закономерный ответ в случае агрессии в отношении Польши.

Скшипчак считает, что необходимо прилагать усилия в тройном объёме, чтобы провести модернизацию за 2–3 года, поскольку такой процесс обычно требует гораздо больше времени. Он добавил, что угроза, находящаяся за восточной границей, достаточно реальна для того, чтобы начать ускоренную подготовку армии. Польша может и должна занимать лидирующие позиции в этой части Европы с точки зрения процессов модернизации ВС и военного руководства, считает он.

"Мы большая страна и намерены иметь сильную армию, оснащённую самой современной техникой. В этой части Европы не будет никого столь сильного, как Польша", — заявил польский военачальник.