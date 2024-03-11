В Петербурге велосипедист влетел в открытую дверь Mercedes и погиб, упав под колёса Volvo В Петербурге велосипедиста отбросило под машину ударом двери другого авто 11 марта, 12:35 В Санкт-Петербурге велосипедист погиб под колёсами автомобиля. Обложка © t.me / RU_CHP

В Санкт-Петербурге велосипедист погиб под колёсами "вольво", куда его отбросило после столкновения с открывшейся дверью припаркованного на обочине "мерседеса". Об этом пишет ГУ МВД РФ по городу и публикует видео момента аварии.

В Санкт-Петербурге велосипедист погиб под колёсами автомобиля. Видео © t.me / Петербургская полиция

"10 марта в 14:50 у дома 15 по Крестовскому проспекту 38-летний водитель вышел из своего припаркованного на обочине дороги автомобиля "Мерседес", в результате чего в дверь его автомобиля въехал неустановленный велосипедист, которого от удара отбросило на проезжую часть", — уточнили в полиции.

В Санкт-Петербурге велосипедист сбит иномаркой. Фото © t.me / RU_CHP

От удара двери стоящей машины велосипедиста откинуло на проезжую часть, проезжавший 53-летний водитель "вольво" не успел затормозить, сбив мужчину. Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали, но спасти не удалось. Личность погибшего пока не установлена. Полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы 66-летний водитель сбил двух девочек-подростков, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшие доставлены в больницу.

Авторы Татьяна Миссуми