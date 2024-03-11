Муфтий объяснил, что делать после случайного глотка воды в Рамадан

Священный Рамадан — месяц обязательного для мусульман поста, в этом году начался в ночь на 10 марта после захода солнца и закончится 10 апреля. В это время верующие люди должны не есть и не пить до определённого времени. Однако существует мнение, что, если человек сделал случайный глоток воды или что-то съел, ему нужно выплатить милостыню в качестве искупления. Муфтий Москвы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов в беседе с "Газетой.ru" это оспорил.

"Есть пророческое повествование на этот счёт. Если человек по забывчивости сделал глоток воды или что-то съел, это Божья милость, человек пускай это примет. Это на пост никак не влияет в том случае, когда человек это сделал неосознанно, непреднамеренно", — объяснил он.