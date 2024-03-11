Биткоин дважды за день обновил исторический максимум, достигнув $ 72 226

Цена на биткоин в ходе торгов поднялась до 72,226 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов площадки Binance по состоянию на 14:50 по Москве.

Таким образом, криптовалюта дважды за сегодняшний день обновила исторически установленный максимум. При этом уже в 14:58 рост биткоина замедлился, его цена опустилась до уровня 71,53 тысячи долларов.