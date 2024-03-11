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11 марта, 12:46

Зеленскому отказали в визите в ЮАР до конца весны

В офисе президента ЮАР Рамафосы заявили, что не ждут Зеленского до выборов

Владимира Зеленского не ждут с визитом в Южно-Африканскую Республику до запланированных на конец мая президентских выборов. Об этом заявил Винсент Магвенья, официальный представитель главы ЮАР Сирила Рамафосы.

"До выборов у нас не запланировано никаких государственных визитов", заявил Магвенья по поводу появившихся в СМИ публикаций о возможной поездке Зеленского в ЮАР. Его цитирует ТАСС.

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А ранее Зеленский сообщил, что созвонился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и договорился о его приезде в Киев в ближайшем будущем. При этом их беседу он назвал продолжительной, а также отметил, что разговор касался ситуации на поле боя и недавно состоявшейся Парижской конференции в поддержку Незалежной.

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ТАСС / AP / Wolfgang Ratta

Юрий Лысенко
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