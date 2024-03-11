"Как кусок мяса": Пермяк едва не лишился всей кожи после назначенных в больнице препаратов
В Перми у мужчины слезла кожа по всему телу после приёма лекарств в больнице
В Перми с мужчины слезла вся кожа после приёма назначенных врачами таблеток. Сначала Михаила госпитализировали в больницу в Октябрьском районе с температурой, но позже выписали, так и не решив проблему. Однако потом из медучреждения позвонили и сказали, что "нужно ложиться в Пермь".
"В эту пермскую больницу он лёг 19 февраля. На следующий день ему начали давать таблетки — по восемь в день. Сказали, что шесть выпить надо прямо сейчас, а две вечером можно. Он таблетки эти пил до 25-го. И у него после таблеток начали на коже прямо волдыри появляться по всему телу, даже на пятках — он ходить не мог. Всё это потом начало лопаться, а кожа облезать. Можно сказать, как кусок мяса просто лежал", — рассказала супруга мужчины Кристина в беседе с "Подъёмом".
По словам женщины, медики не могли объяснить, почему с мужчины сходит кожа, но, когда состояние дошло до критической точки, ему назначили капельницы, благодаря которым самочувствие пациента наконец нормализовалось. При этом в стерильную палату его перевели только после того, как инцидентом заинтересовались СМИ.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Ставрополе 90-летнюю пенсионерку избили в городской больнице. По словам родных, бабушка попала в медучреждение в конце февраля, а когда они к ней приехали, то ужаснулись, увидев кровоподтёки и синяки по всему телу. Теперь в инциденте разбирается полиция.
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