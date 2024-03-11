"Как кусок мяса": Пермяк едва не лишился всей кожи после назначенных в больнице препаратов

В Перми с мужчины слезла вся кожа после приёма назначенных врачами таблеток. Сначала Михаила госпитализировали в больницу в Октябрьском районе с температурой, но позже выписали, так и не решив проблему. Однако потом из медучреждения позвонили и сказали, что "нужно ложиться в Пермь".

"В эту пермскую больницу он лёг 19 февраля. На следующий день ему начали давать таблетки — по восемь в день. Сказали, что шесть выпить надо прямо сейчас, а две вечером можно. Он таблетки эти пил до 25-го. И у него после таблеток начали на коже прямо волдыри появляться по всему телу, даже на пятках — он ходить не мог. Всё это потом начало лопаться, а кожа облезать. Можно сказать, как кусок мяса просто лежал", — рассказала супруга мужчины Кристина в беседе с "Подъёмом".

По словам женщины, медики не могли объяснить, почему с мужчины сходит кожа, но, когда состояние дошло до критической точки, ему назначили капельницы, благодаря которым самочувствие пациента наконец нормализовалось. При этом в стерильную палату его перевели только после того, как инцидентом заинтересовались СМИ.