Регион

Уведомления отключены

11 марта, 13:55

Разборки Соколова из "Уральских пельменей" с подростками рассудит участковый

Полиция Екатеринбурга заинтересовалась конфликтом комика Соколова с подростками

Участник "Уральских пельменей" актёр Дмитрий Соколов. Обложка © VK / Уральские Пельмени

Участник "Уральских пельменей" актёр Дмитрий Соколов. Обложка © VK / Уральские Пельмени

Правоохранители приступили к проверке конфликта актёра из "Уральских пельменей" Дмитрия Соколова с подростками в подземном переходе в Екатеринбурге. По меньшей мере юмористу придётся пообщаться с участковым, который уже определит дальнейшее развитие дела, пишет SHOT.

Участник "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов устроил дебош в подземном переходе. Видео © t.me / SHOT

Супруга комика Ксения Соколова сообщила телеграм-каналу, что жертвой в этой ситуации является именно её муж. По её словам, молодые люди специально провоцировали мужчину и снимали происходящее на видео в надежде на хайповый контент. Дмитрий ни на кого не кидался, а культурно отдыхал с коллегами в баре и не делал ничего предосудительного. Он действительно был в компании девушек, но, как объяснила его жена, они тоже часть команды — реквизиторы и администраторы.

Соседский конфликт в Тамбове закончился убийством из-за "бытового киллера"
Соседский конфликт в Тамбове закончился убийством из-за "бытового киллера"

Ранее Life.ru рассказывал о видеозаписи конфликта Соколова с молодыми парнями в Екатеринбурге, причиной которого якобы стало оскорбление в адрес одной из девушек в компании актёра. В ролике видно, что участник "Уральских пельменей" с угрожающим видом приближается к молодым людям, которые просят оставить их в покое. Последние, в свою очередь, стоят на том, что конфликт развивался иначе и звезда КВН первой повела себя агрессивно.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • уральскиепельмени
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров