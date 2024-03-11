Разборки Соколова из "Уральских пельменей" с подростками рассудит участковый
Полиция Екатеринбурга заинтересовалась конфликтом комика Соколова с подростками
Участник "Уральских пельменей" актёр Дмитрий Соколов. Обложка © VK / Уральские Пельмени
Правоохранители приступили к проверке конфликта актёра из "Уральских пельменей" Дмитрия Соколова с подростками в подземном переходе в Екатеринбурге. По меньшей мере юмористу придётся пообщаться с участковым, который уже определит дальнейшее развитие дела, пишет SHOT.
Участник "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов устроил дебош в подземном переходе. Видео © t.me / SHOT
Супруга комика Ксения Соколова сообщила телеграм-каналу, что жертвой в этой ситуации является именно её муж. По её словам, молодые люди специально провоцировали мужчину и снимали происходящее на видео в надежде на хайповый контент. Дмитрий ни на кого не кидался, а культурно отдыхал с коллегами в баре и не делал ничего предосудительного. Он действительно был в компании девушек, но, как объяснила его жена, они тоже часть команды — реквизиторы и администраторы.
Ранее Life.ru рассказывал о видеозаписи конфликта Соколова с молодыми парнями в Екатеринбурге, причиной которого якобы стало оскорбление в адрес одной из девушек в компании актёра. В ролике видно, что участник "Уральских пельменей" с угрожающим видом приближается к молодым людям, которые просят оставить их в покое. Последние, в свою очередь, стоят на том, что конфликт развивался иначе и звезда КВН первой повела себя агрессивно.