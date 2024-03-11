Разборки Соколова из "Уральских пельменей" с подростками рассудит участковый

Супруга комика Ксения Соколова сообщила телеграм-каналу, что жертвой в этой ситуации является именно её муж. По её словам, молодые люди специально провоцировали мужчину и снимали происходящее на видео в надежде на хайповый контент. Дмитрий ни на кого не кидался, а культурно отдыхал с коллегами в баре и не делал ничего предосудительного. Он действительно был в компании девушек, но, как объяснила его жена, они тоже часть команды — реквизиторы и администраторы.