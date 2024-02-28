Соседский конфликт в Тамбове закончился убийством из-за "бытового киллера"

В Тамбове соседские разборки закончились убийством. Помощница местного судьи и её муж хотели угомонить несговорчивого 63-летнего инвалида и обратились за помощью к знакомому, работающему в службе безопасности. Тот жестоко избил мужчину и скинул его с трёхметровой высоты. Теперь дело рассматривают в том самом суде, где работает "заказчица", причём отвечать перед правосудием будет только исполнитель, сообщает SHOT.

В Тамбове 63-летнего мужчину избили и сбросили с трёхметровой высоты. Видео © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, у помощницы судьи Аллы Комовой вместе с супругом Алексеем на постоянной основе случались конфликты с соседом Александром. Почти каждый раз всё сводилось к крикам и нецензурной лексике, а после очередного скандала женщины с соседом, который случился прямо на лестничной площадке, она пожаловалась мужу — сотруднику отдела продаж компании "Русское пчеловодство". В итоге Алексей решил обратиться за помощью к крепкому знакомому — главе службы безопасности организации Сергею Худякову.

Вместе они настигли нетрезвого соседа у продуктового магазина и избили его, а после Худяков перебросил его через парапет с трёхметровой высоты. Травмы оказались настолько серьёзными, что через четыре дня пострадавший скончался в больнице. "Бытового киллера" отправили в СИЗО, возбудив уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. При этом "заказчики" остались безнаказанными, но с таким решением не согласна дочь погибшего Марина Толмачёва.