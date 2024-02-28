Соседский конфликт в Тамбове закончился убийством из-за "бытового киллера"
В Тамбове "бытовой киллер" убил неугодного соседа-инвалида по просьбе знакомых
В Тамбове соседские разборки закончились убийством. Помощница местного судьи и её муж хотели угомонить несговорчивого 63-летнего инвалида и обратились за помощью к знакомому, работающему в службе безопасности. Тот жестоко избил мужчину и скинул его с трёхметровой высоты. Теперь дело рассматривают в том самом суде, где работает "заказчица", причём отвечать перед правосудием будет только исполнитель, сообщает SHOT.
В Тамбове 63-летнего мужчину избили и сбросили с трёхметровой высоты. Видео © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, у помощницы судьи Аллы Комовой вместе с супругом Алексеем на постоянной основе случались конфликты с соседом Александром. Почти каждый раз всё сводилось к крикам и нецензурной лексике, а после очередного скандала женщины с соседом, который случился прямо на лестничной площадке, она пожаловалась мужу — сотруднику отдела продаж компании "Русское пчеловодство". В итоге Алексей решил обратиться за помощью к крепкому знакомому — главе службы безопасности организации Сергею Худякову.
Вместе они настигли нетрезвого соседа у продуктового магазина и избили его, а после Худяков перебросил его через парапет с трёхметровой высоты. Травмы оказались настолько серьёзными, что через четыре дня пострадавший скончался в больнице. "Бытового киллера" отправили в СИЗО, возбудив уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. При этом "заказчики" остались безнаказанными, но с таким решением не согласна дочь погибшего Марина Толмачёва.
Она намерена добиться, чтобы фигурантами дела стали и супруги Комовы. Девушка полагает, что убийство не было случайностью — Алла с Алексеем изначально хотели расправиться с её отцом. Кроме того, она обратила внимание на то, что дело рассматривается в том самом суде, где Алла работает помощницей, а также заявила, что уже составила жалобу в прокуратуру. При этом сами Комовы говорят, что просто хотели поговорить с агрессивно настроенным соседом, который постоянно вёл себя неадекватно, якобы в этот раз он сам спровоцировал драку, послав "переговорщиков" куда подальше.
А ранее Life.ru рассказывал историю из Петербурга, где киллер застрелил водителя прямо на глазах детей. В этот момент мужчина забирал их из школы на Выборгском шоссе. Оказалось, что убийца перепутал его с адвокатом, которого ему "заказали". Пострадавший умер в больнице через несколько дней. Сам же киллер был пойман и во время следственного эксперимента показал место, куда выбросил пистолет и глушитель.
t.me / SHOT