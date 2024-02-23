Киллер показал, куда выкинул пистолет после убийства водителя вместо адвоката в Петербурге

В Петербурге следствие предъявило обвинение организатору и киллеру в убийстве водителя адвоката у гимназии в Петербурге. 41-летний мужчина скончался в больнице от тяжёлых ран. Исполнитель показал на следственном эксперименте, куда выкинул пистолет с глушителем.

Киллер показал, куда выкинул пистолет после убийства водителя вместо бизнесмена в Петербурге. Видео © Следственный комитет Российской Федерации

"Задержаны ранее судимый Андрей Артюхин, а также Гинтерас Рагаускас. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, организация убийства по найму). Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает Следственный комитет России.