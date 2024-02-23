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23 февраля, 09:23

Киллер показал, куда выкинул пистолет после убийства водителя вместо адвоката в Петербурге

СК предъявил обвинение организатору и киллеру в убийстве у гимназии в Петербурге

Орудие убийства водителя в Петербурге. Обложка © Следственный комитет Российской Федерации

Орудие убийства водителя в Петербурге. Обложка © Следственный комитет Российской Федерации

В Петербурге следствие предъявило обвинение организатору и киллеру в убийстве водителя адвоката у гимназии в Петербурге. 41-летний мужчина скончался в больнице от тяжёлых ран. Исполнитель показал на следственном эксперименте, куда выкинул пистолет с глушителем.

Киллер показал, куда выкинул пистолет после убийства водителя вместо бизнесмена в Петербурге. Видео © Следственный комитет Российской Федерации

"Задержаны ранее судимый Андрей Артюхин, а также Гинтерас Рагаускас. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "з" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, организация убийства по найму). Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщает Следственный комитет России.

Киллер сознался, что получил от заказчика пистолет с глушителем для убийства юриста и следил за жертвой несколько месяцев. В ходе проведения следственных действий с участием Артюхина орудие преступления было найдено и приобщено к делу.

В Петербурге задержаны заказчик и исполнители убийства водителя у гимназии
В Петербурге задержаны заказчик и исполнители убийства водителя у гимназии

Напомним, что инцидент произошёл 20 декабря возле школы на Выборгском шоссе. Убийца принял водителя за самого адвоката и застрелил его на глазах у детей. Спустя несколько дней пострадавший скончался.

Андрей Бражников
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