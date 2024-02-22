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22 февраля, 15:55

Водитель, по ошибке подстреленный у гимназии в Петербурге, скончался в больнице

В больнице в Петербурге скончался водитель, в которого на днях стрелял киллер возле школы № 622 на Выборгском шоссе. Врачи изо всех сил боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось, сообщает "Фонтанка".

По данным издания, 41-летний гражданин Узбекистана, получивший пулю в голову, умер, не приходя в сознание. До этого он находился в тяжёлом состоянии с открытой внутричерепной раной и отёком мозга.

СК показал момент покушения на водителя, которому киллер выстрелил в голову у школы в Петербурге
СК показал момент покушения на водителя, которому киллер выстрелил в голову у школы в Петербурге

Напомним, всё произошло утром 20 февраля у петербургской гимназии и походило на настоящее покушение на убийство: киллер подошёл к водителю иномарки, который в этот момент помогал детям выйти из машины, и произвёл выстрел. Пострадавшим оказался приезжий из Узбекистана, который работал водителем у юриста. По предварительным данным, именно его работодатель должен был стать жертвой стрелка. Пуля прошла через затылок и застряла в районе лобной доли головного мозга. Возбуждено уголовное дело.

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t.me / SHOT

Александра Мышляева
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