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22 февраля, 22:20

В Петербурге задержаны заказчик и исполнители убийства водителя у гимназии

Петербургская полиция установила личности заказчика и исполнителей покушения на 58-летнего юриста, в результате которого был застрелен водитель последнего. Преступники задержаны по горячим следам, сообщает ГУ МВД по городу.

По данным телеграм-канала SHOT, неудачная попытка убийства принадлежит неоднократно судимому 50-летнему мужчине. Помощь ему оказал родной брат, который привёз стрелка к месту инцидента и забрал его после совершения преступления. С просьбой об устранении к ним обратился местный бизнесмен. Он долго судился с юристом из-за права собственности на дом. За исполнение заказа предприниматель обещал горе-киллерам несколько миллионов рублей.

Задержание киллеров в Санкт-Петербурге. Видео © ГУ МВД по Санкт-Петербургу

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Напомним, что инцидент произошёл 20 декабря возле школы на Выборгском шоссе. Убийца принял водителя за самого бизнесмена и застрелил его на глазах у детей. Спустя несколько дней пострадавший скончался.

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Кадр видео ГУ МВД по Санкт-Петербургу

Илья Пушкарев
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