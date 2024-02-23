В Петербурге задержаны заказчик и исполнители убийства водителя у гимназии

Петербургская полиция установила личности заказчика и исполнителей покушения на 58-летнего юриста, в результате которого был застрелен водитель последнего. Преступники задержаны по горячим следам, сообщает ГУ МВД по городу.

По данным телеграм-канала SHOT, неудачная попытка убийства принадлежит неоднократно судимому 50-летнему мужчине. Помощь ему оказал родной брат, который привёз стрелка к месту инцидента и забрал его после совершения преступления. С просьбой об устранении к ним обратился местный бизнесмен. Он долго судился с юристом из-за права собственности на дом. За исполнение заказа предприниматель обещал горе-киллерам несколько миллионов рублей.