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Губернатор объяснил громкие звуки в Севастополе

Развожаев: Громкие звуки в Севастополе вызваны учебными стрельбами

11 марта, 13:29
Севастополь. Обложка © Сайт Правительства Севастополя

Севастополь. Обложка © Сайт Правительства Севастополя

Громкие звуки, которые услышали многие жители Севастополя, вызваны учебными стрельбами на полигоне в Казачьей бухте. Они продлятся примерно до 19:00. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев, добавив, что в городе всё спокойно.

"Громкие звуки в Севастополе — это военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте, в том числе из ручных гранатомётов. В зависимости от направления ветра звук может быть слышен в разных районах города", написал он в телеграм-канале.

Развожаев также добавил, что в районе Северного и Южного молов военные будут проводить тренировки расчётов противоподводно-диверсионного обеспечения.

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А ранее Life.ru рассказывал, как в Севастополе сорвали теракт против военнослужащего Черноморского флота. Были задержаны мужчина и женщина, которых завербовали украинские спецслужбы.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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