Чиновница из Татарстана предложила россиянам искать вторую половинку на выборах президента Вице-премьер Татарстана Фазлеева призвала россиян знакомиться на выборах 11 марта, 14:44 Подготовка к выборам президента в РФ. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева предложила молодёжи не игнорировать президентские выборы в России, потому что на избирательных участках можно с кем-нибудь познакомиться и найти спутника жизни.

"Ничто не мешает приглядеться друг к другу на выборах", — сказала чиновница во время пресс-конференции.

Тему пришлось затронуть после того, как кто-то из журналистов посетовал, что сегодня молодым людям негде знакомиться, а Интернет кишит мошенниками, поэтому властям стоило бы подумать о создании специальных мест для общения и поиска жениха или невесты.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. За право занимать пост будут бороться четыре кандидата: Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").

Авторы Татьяна Миссуми