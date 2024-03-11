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Чиновница из Татарстана предложила россиянам искать вторую половинку на выборах президента

Вице-премьер Татарстана Фазлеева призвала россиян знакомиться на выборах

11 марта, 14:44
Подготовка к выборам президента в РФ. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Подготовка к выборам президента в РФ. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева предложила молодёжи не игнорировать президентские выборы в России, потому что на избирательных участках можно с кем-нибудь познакомиться и найти спутника жизни.

"Ничто не мешает приглядеться друг к другу на выборах", — сказала чиновница во время пресс-конференции.

Тему пришлось затронуть после того, как кто-то из журналистов посетовал, что сегодня молодым людям негде знакомиться, а Интернет кишит мошенниками, поэтому властям стоило бы подумать о создании специальных мест для общения и поиска жениха или невесты.

Более трёх миллионов россиян проголосуют на выборах президента не по прописке
Более трёх миллионов россиян проголосуют на выборах президента не по прописке

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. За право занимать пост будут бороться четыре кандидата: Владимир Путин, баллотирующийся как самовыдвиженец, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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