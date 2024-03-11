География лиц, заинтересованных в свержении Владимира Зеленского, расширяется с каждым днём. Таким мнением поделился в беседе с Life.ru депутат Госдумы Андрей Свинцов. По его словам, даже в США у главаря действующего киевского режима остался единственный защитник в лице Джо Байдена. Но с учётом праймериз, которые идут в Соединённых Штатах, за океаном уже идёт торг вокруг кандидатуры, которая сменит Зеленского.

Сейчас те, кого называют возможными преемниками Зеленского, потирают руки. Но, как обычно, революция поедает своих революционеров и, конечно же, к власти придёт не Залужный и не кто-то из ближайшего пула возможных преемников, которые сегодня в повестке. Придут новые революционеры, которые сожрут всех тех, кто сегодня у власти, включая самого Зеленского. Прогнозирует депутат Андрей Свинцов

Собеседник Life.ru напомнил, что российская стороны неоднократно предлагала украинскому руководству как можно быстрее объявить капитуляцию, принять условия Москвы и сохранить украинское государство. Теперь же от страны, по словам Свинцова, не останется абсолютно ничего: большая часть Украины войдёт в состав России, ну а какие-то западные регионы будут поглощены Польшей и другими странами Евросоюза.

"Об этом уже открыто заявляет Макрон, когда говорит о том, что пора вводить силы НАТО на Украину. Это и будет финалом этой очень грустной истории под названием независимая Украина, её больше не будет", — добавил парламентарий.