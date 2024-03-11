Сын Жванецкого отправил ВСУ донаты от имени российской журналистки в отместку за разоблачение

Внебрачный сын писателя-сатирика Михаила Жванецкого, покинувший Россию после начала СВО, отправляет пожертвования для ВСУ. Об этом Алексей Рывкин сам сообщил корреспондентке kp.ru после выхода материала о нём и от её имени отправил донаты.

"Я рад, что мы с вами оба поддерживаем вооружённые силы Украины. Оформил от твоего имени пожертвование ВСУ", — написал в сообщении журналистке Алексей Рывкин.

Также к своему сообщению он добавил скриншот, на котором было пожертвование 50 долларов для одного из фондов поддержки украинской армии от имени корреспондентки. Затем Рывкин подумал над своими действиями и снова написал, что с его стороны мелочно портить жизнь незнакомому человеку, сидя в весеннем Нью-Йорке, и убрал с пожертвований чужое имя, назвав себя американцем, который вырос в США и живёт там 30 лет.

Здесь история должна была обрести своё логическое завершение, но позднее Рывкин по всей видимости снова передумал, поскольку на рабочую почту сотрудницы начали приходить благодарственные письма от различных фондов поддержки ВСУ.