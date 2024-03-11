"А что такого?": Сябитова одобрила призыв чиновницы из Татарстана знакомиться на выборах Сябитова согласилась, что мужа можно найти даже на избирательном участке 11 марта, 17:39 На избирательном участке можно познакомиться. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Главная сваха России и телеведущая Роза Сябитова согласилась, что на избирательном участке можно встретить вторую половинку, но для этого важно настроиться на нужную волну и проявлять открытость. Об этом она рассказала Life.ru, комментируя призыв чиновницы из Татарстана пойти на голосование хотя бы ради новых знакомств.

Девушка, которая открыто улыбается и идёт навстречу, вполне может познакомиться и в очереди к стоматологу, и на выборах, чем та девушка, которая идёт специально на какую-то крутую вечеринку, но при этом заносчива и себялюбива. Роза Сябитова Телеведущая

Сябитова напомнила, что раньше не было Интернета и все знакомились только лично: в кругу друзей, на работе, в транспорте. По её словам, и сейчас важно уходить от виртуального мира, чтобы встретить спутника жизни. Но главным остаётся не место знакомства, а всё-таки отношение к этому процессу, желание завести отношения и открытость, подчеркнула телеведущая.

"Будьте внимательны, улыбайтесь, будьте доброжелательны, а если к вам обращаются с желанием поздороваться — здоровайтесь. А если кто-то хочет с вами познакомиться — знакомьтесь. А что такого, собственно говоря? Будьте открыты к этому! Но не забывайте, что, в принципе, вы на выборы идёте", — добавила она.

Напомним, ранее вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева предложила молодёжи не игнорировать президентские выборы в России, потому что на избирательных участках можно с кем-нибудь познакомиться и найти спутника жизни.