Нарколог дал совет, как легко бросить курить в период абстиненции

Никотиновая зависимость — это достаточно распространённая проблема. Отказ от курения часто сопровождается абстинентным синдромом, поскольку оно вызывает и эмоциональную, и физическую зависимость, рассказал врач – психиатр-нарколог Василий Шуров.

"Никотиновая зависимость — одна из самых сильных. В ней есть и психический компонент — очень сильное влечение, когда человек ни одну стрессовую ситуацию не может пережить без курения. Есть и физическая зависимость, которая проявляется в абстинентном периоде при отказе от никотина", — пояснил он в беседе с радио Sputnik.

В этом случае снижается настроение, человек становится вспыльчивым и раздражается по пустякам. Также появляется бессонница и зверский аппетит. При этом первые два-три месяца — самый тяжёлый период, а у некоторых он может продлиться и до полугода.

Шнуров считает, что в такой ситуации поможет только сильная мотивация. Нужно сделать выбор между "хорошо сейчас" и "хорошо потом", потому что в первом случае человек может либо умереть, либо остаться калекой. Поэтому, по мнению специалиста, лучшей мотивацией для любого станет собственное здоровье и боязнь за него.

При этом он подчеркнул, что немалую роль сыграют и новые привычки, которые отвлекут от мыслей о курении. Ну а если человеку тяжело бросить пагубную привычку и советы не кажутся действенными, то непременно стоит обратиться к врачу, который назначит определённые препараты, помогающие смягчить последствия отказа от никотина.