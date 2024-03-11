На Францию обрушилась мощная кибератака
BFMTV: Государственные структуры Франции подверглись DDоS-атаке
На онлайн-ресурсы государственных структур Франции совершена необычайно крупная кибератака. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правительстве.
Согласно их информации, старт атаки произошёл в воскресенье вечером. К настоящему же моменту урон от хакерских операций минимизирован, а доступ к государственным информационным ресурсам восстановлен. Уточняется, что государственные структуры оказались под волной DDоS-атаки, которая вызывает перегрузку интернет-ресурсов путём многочисленных запросов.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как в Иране сумели отразить крупнейшую кибератаку в истории страны. Предполагается, что она была приурочена к выборам в парламент и Совет экспертов Ирана. Хакеры сумели создать 136 миллионов запросов в секунду.
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