На Францию обрушилась мощная кибератака

На онлайн-ресурсы государственных структур Франции совершена необычайно крупная кибератака. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в правительстве.

Согласно их информации, старт атаки произошёл в воскресенье вечером. К настоящему же моменту урон от хакерских операций минимизирован, а доступ к государственным информационным ресурсам восстановлен. Уточняется, что государственные структуры оказались под волной DDоS-атаки, которая вызывает перегрузку интернет-ресурсов путём многочисленных запросов.