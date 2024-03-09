В Иране полностью отразили крупнейшую в истории страны кибератаку

В Иране специалисты отразили самую крупную за историю страны DDoS атаку на серверы. Об этом сообщает местное агентство Fars. Кибератака произошла 28 февраля, накануне выборов в парламент и Совет экспертов, её скорость составила 136 миллионов запросов в секунду.

"Самая крупная DDoS-атака в истории страны произошла 28 февраля со скоростью 136 миллионов пакетов [или запросов] в секунду и была полностью отражена", — указано в сообщении.

Уточняется, что всего за несколько дней до проведения выборов специалисты отразили 160 кибератак. 1 марта в Иране прошли выборы сразу в два государственных органа. Меджлис исламского совета (нижняя палата парламента) состоит из 290 членов и выбирается сроком на четыре года. Совет экспертов — специальный орган власти, в функции которого входит избрание Верховного и Духовного лидера страны.