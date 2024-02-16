США ответили за удар по базе в Иордании кибератакой на иранский корабль-шпион
NBC News: США совершили кибератаку на предполагаемый иранский корабль-шпион
США провели кибератаку против иранского военного корабля, предположительно, собиравшего разведданные о судах в Красном море и Аденском заливе, пишет NBC News, ссылаясь на трёх американских чиновников.
По их словам, кибератака случилась больше недели назад, частично став ответом администрации американского президента Джо Байдена на удар БПЛА по базе Штатов на границе Иордании и Сирии. По словам одного из чиновников, операцию провели против иранского судна MV Behshad.
Напомним, беспилотник атаковал базу ВС США в Иордании в конце января, убив троих и ранив свыше 30 солдат. В ответ американская авиация нанесла удар по иранским объектам в Ираке и Сирии. По словам Джо Байдена, подобные налёты возмездия продолжатся и далее.
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