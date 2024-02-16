США ответили за удар по базе в Иордании кибератакой на иранский корабль-шпион

США провели кибератаку против иранского военного корабля, предположительно, собиравшего разведданные о судах в Красном море и Аденском заливе, пишет NBC News, ссылаясь на трёх американских чиновников.

По их словам, кибератака случилась больше недели назад, частично став ответом администрации американского президента Джо Байдена на удар БПЛА по базе Штатов на границе Иордании и Сирии. По словам одного из чиновников, операцию провели против иранского судна MV Behshad.