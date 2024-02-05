WSJ: Иран передал союзникам, что атака на силы США в Иордании перешла черту
Удар по американской базе в Иордании, в результате которого погибли и пострадали десятки военнослужащих армии США, перешёл черту допустимого. Такого мнения придерживаются иранские власти, сообщила газета The Wall Street Journal.
По данным анонимного источника издания, после атаки беспилотника иранские чиновники срочно посетили Ирак, где встретились с союзными силами. Они сообщили, что исполнители миссии переступили границу дозволенного, так как допустили жертвы среди военного контингента Соединённых Штатов.
Напомним, что беспилотник атаковал базу ВС США в Иордании в конце января, убив троих и ранив свыше 30 солдат. В ответ американская авиация нанесла удар по иранским объектам в Ираке и Сирии. По словам Джо Байдена, подобные налёты возмездия продолжатся и далее.