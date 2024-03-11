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11 марта, 20:12

В разведке США указали на нежелание России прямого конфликта с США и НАТО

Россия не хочет прямого конфликта с США и НАТО. На это указала директор Национальной разведки Соединённых Штатов Эврил Хейнс в докладе, который она представила на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса.

В докладе утверждается, что Москва будет продолжать асимметричную деятельность ниже того уровня, который, по её расчётам, является порогом военного конфликта в глобальном масштабе.

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При этом в американской разведке указали на продолжение политики России по смягчению ущерба от западных санкций, включая использование контактов с иностранными державами. В частности, Москва имеет глубокое экономическое взаимодействие с Пекином, заявили в Вашингтоне.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг посоветовал французскому президенту Эмманюэлю Макрону обсуждать с членами НАТО отправку сил на Украину. По его словам, альянс не является стороной конфликта, поэтому выдвигать подобное предложение в одиночку не стоит.

Обложка ©

Unsplash / Daniel Balaure

Артур Лапсаков
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