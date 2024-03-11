В разведке США указали на нежелание России прямого конфликта с США и НАТО

Россия не хочет прямого конфликта с США и НАТО. На это указала директор Национальной разведки Соединённых Штатов Эврил Хейнс в докладе, который она представила на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса.

В докладе утверждается, что Москва будет продолжать асимметричную деятельность ниже того уровня, который, по её расчётам, является порогом военного конфликта в глобальном масштабе.

При этом в американской разведке указали на продолжение политики России по смягчению ущерба от западных санкций, включая использование контактов с иностранными державами. В частности, Москва имеет глубокое экономическое взаимодействие с Пекином, заявили в Вашингтоне.