Стало известно о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины
Politico: ЕК объявит о начале переговоров о вступлении Боснии и Герцеговины в ЕС
Еврокомиссия во вторник, 12 марта, может объявить о начале переговоров по вступлению Боснии и Герцеговины в Евросоюз. Об этом информировала Politico, сославшись на источники в ЕС.
По их данным, Еврокомиссия даст добро на переговоры и предложит рамки, устанавливающие базовые принципы для вступления государства в Евросоюз. Соглашение, однако, вряд ли будет достигнуто до европейских выборов в июне.
Напомним, статус кандидата на членство в ЕС Боснии и Герцеговине предоставили в декабре 2022 года. Соответствующее решение приняли участники саммита организации.
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