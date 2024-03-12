Стало известно о начале переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины

Еврокомиссия во вторник, 12 марта, может объявить о начале переговоров по вступлению Боснии и Герцеговины в Евросоюз. Об этом информировала Politico, сославшись на источники в ЕС.

По их данным, Еврокомиссия даст добро на переговоры и предложит рамки, устанавливающие базовые принципы для вступления государства в Евросоюз. Соглашение, однако, вряд ли будет достигнуто до европейских выборов в июне.