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12 марта, 01:00

Никакая не суперзащита: Сделавшего 217 прививок от ковида немца рассекретили

Эксперт Шмидт объяснила мошенничеством 217 прививок от ковида у жителя Германии

Житель Германии, якобы получивший 217 прививок от ковида, вероятнее всего, на самом деле передавал свой страховой полис другим людям. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" сообщила немецкий врач-патолог Жанна Шмидт.

"Он передавал им свою медицинскую страховку, видимо, за деньги. И когда эти люди приходили к врачам, те их спрашивали: не хотите ли привиться заодно? Пациенты соглашались, раз это бесплатно", — считает специалист.

Она рассказала, что такие случаи уже имели место, потому что в Германии врачи, принимая пациентов, не имеют доступа к их полным данным и не могут знать, сколько раз те вакцинировались. К тому же в поликлиниках у пациентов не требуют документы, подтверждающие личность.

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Если мошенничество подтвердится, афериста ожидает серьёзный срок. Сейчас, по словам Шмидт, в деталях разбираются страховые компании. Что касается прививок, в таком количестве нет необходимости, тем более если речь о МРНК-вакцинах, ещё не прошедших необходимых испытаний.

Ранее сообщалось, что житель Германии за два года привился 217 раз ради "суперзащиты" от ковида. Специалисты долго тестировали мужчину и брали у него анализы, но никаких побочных эффектов от такого числа прививок выявлено не было.

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Shutterstock / Prostock-studio

Лариса Сафронова
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