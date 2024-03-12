Названы три уловки гаишников, ведущие к взятке

Не все сотрудники ГИБДД добросовестно выполняют свою работу, предупредил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Некоторые инспекторы прибегают к хитрым действиям, вызывающим коррупционную перспективу.

"Если водитель развернулся через две сплошные, инспекторы обычно рисуют схему нарушения таким образом, чтобы квалифицировать это нарушение можно было как выезд на встречную полосу, за который предусмотрено лишение прав. Замечания водителя при этом не принимаются", — рассказал он "Газете.ru".

Ещё один спорный момент — умышленно ли скрыт номерной знак в случае его загрязнения. Если это произошло естественным путём, водителю грозит штраф в 500 рублей. В ином же случае он может лишиться прав.

Также Шапарин рассказал, как инспекторы создают условия для взятки с помощью несертифицированных приборов измерения алкогольного опьянения, которые выдают "нужный" результат.