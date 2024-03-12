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12 марта, 00:26

Лукашенко уволил послов Белоруссии в Швеции, Финляндии, ФРГ и Киргизии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Shutterstock / Drop of Light

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Обложка © Shutterstock / Drop of Light

Послы Белоруссии в Швеции, Финляндии, Германии и Киргизии освобождены от своих должностей. Соответствующий указ президента республики Александра Лукашенко опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Речь в документе идёт о Мирончике Дмитрии Леонидовиче (Швеция и по совместительству Норвегия), Самосуеве Алексее Ивановиче (Финляндия и Дания), Сидоренко Денисе Владимировиче (ФРГ) и Страчко Андрее Сергеевиче (Казахстан). Указ подписан 11 марта, причины увольнения послов не сообщаются.

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А ранее Александр Лукашенко заявил, что соответствует всем критериям для того, чтобы оставаться действующим главой государства. По его словам, президент страны должен уметь защитить, не жалея своей жизни, — и он пока в силах это сделать.

Лариса Сафронова
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