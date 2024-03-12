Грозит осложнениями: Россиянам объяснили причины образования кисты зуба

Киста чаще всего является следствием плохо пролеченного зуба из-за несоблюдения стерильности или некачественной пломбировки каналов. Также её может спровоцировать любое механическое повреждение. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказал стоматолог-хирург Тимур Нимаев.

По его словам, термины "очаг" или "радиолюцентное образование округлой формы" более правильные, однако врачи для удобства понимания пациентами упрощают название. К тому же лечится и то и другое либо консервативным методом, либо радикальным. По сути, это пузырь диаметром до нескольких сантиметров с жидкостью или гноем, возникающий в результате защитной реакции организма.

"Таким образом организм пытается самостоятельно бороться с воспалением: когда поражённые клетки начинают отмирать, вокруг образуется оболочка, которая изолирует их от здоровых тканей", — объяснил стоматолог.

Чаще всего киста обнаруживается лишь на снимке. Иногда пациенты замечают боль при надкусывании или при надавливании на десну, но обычно маленькие образования не дают особо о себе знать. Рекомендуется, однако, осуществлять ежегодный мониторинг с помощью компьютерной томографии: киста — это хроническая инфекция, и при обострении ситуация может осложниться.