На Украине зреет план создания радикальной партии, которая будет устранять власть

Недовольные политикой руководства Украины военные собираются создать радикальную партию с боевым крылом, которая могла бы добиться свержения власти. Об том пишет РИА "Новости" со ссылкой на переписку на закрытом ресурсе, которую получили российские специалисты.

Там обсуждают возможность использования террористических методов. Начать предлагается с расправы над депутатами Верховной рады, после чего — устраивать подрывы и устранять несогласных.

В числе участников переписки — уроженец Киевской области Владимир Валерьевич Захаров 1980 года рождения, бывший стрелок 108-го горно-штурмового батальона; морпех с ампутированной ногой Василий Васильевич Византий 1991 года рождения, а также попавший в плен в Мариуполе и вышедший по обмену военнослужащий ВСУ Захар Николаевич Черноиваненко 1995 года рождения.