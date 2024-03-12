В Москве молодая мама погибла вслед за дочкой, чуть не забрав с собой мужа-бодибилдера

В Москве погибла молодая мать, которую в прошлом году осудили за смерть её ребёнка по неосторожности. Её нашли мёртвой у многоэтажного дома в Некрасовке. Рядом в сугробе лежал её супруг, работающий тренером по бодибилдингу, пишет SHOT.

Тело 22-летней жительницы столицы обнаружили утром 11 марта у подъезда одного из жилых домов в Некрасовке. Её 33-летний супруг чуть не разделил её судьбу. Мужчина госпитализирован с травмой спины, повреждением грудной клетки и серьёзным ушибом лёгких.

В прошлом погибшая девушка получила судимость из-за причинения смерти по неосторожности: в конце июля 2023 года она ушла из квартиры, оставив дома свою трёхмесячную дочь наедине с собакой. Питомец запрыгнул на кровать к девочке и опрокинул младенца на пол, та ударилась затылком об пол при падении. Ребёнка доставили в больницу с ЗЧМТ. Врачи сделали всё возможное, но у девочки уже начался отёк мозга, к несчастью, она умерла. В конце 2023 года в отношении её мамы было заведено уголовное дело, вердиктом по которому стало ограничение свободы сроком на 10 месяцев.