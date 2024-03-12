Организатор игровой комнаты в петербургском ТЦ надругался над 4-летней девочкой
В Петербурге администратор игровой комнаты задержан за домогательства к девочке
Обвиняемый в домогательствах к ребёнку администратор игровой комнаты. Обложка © Telegram / SHOT
В Петербурге задержан 43-летний администратор детской комнаты одного из городских торговых центров. Его подозревают в домогательствах к четырёхлетней девочке, пишет SHOT.
Детская комната "Игруля" в молле "Торговый дом". Фото © Telegram / SHOT
В полицию обратился потрясённый отец ребёнка. 10 марта он на время оставил дочь в детской комнате "Игруля" молла "Торговый дом", расположенного на проспекте Науки. Родители малышки утверждают, что администратор комнаты воспользовался ситуацией и совершил над девочкой сексуальное насилие. Отвечающий за организацию "Игрули" мужчина по имени Руслан впоследствии был задержан и помещён в изолятор. В его отношении завели уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении ребёнка).
Ранее Life.ru рассказывал о том, что пациентка наркологического центра обвинила охранника медучреждения в изнасиловании. По словам пострадавшей, он заманил её на свидание в отель, споил, запер в номере и надругался.